Как не испортить отдых при акклиматизации: советы врача Павловой

Важно заранее подготовить организм к поездке. Рекомендуется за неделю до вылета сместить режим сна, налегать на овощи и фрукты, а также избегать недосыпа и стресса перед поездкой. Во время перелета и в первые дни отдыха советуют пить больше воды, не злоупотреблять кофе и алкоголем, а также постепенно входить в режим отдыха.