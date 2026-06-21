Как не испортить отдых при акклиматизации: советы врача Павловой

Волгоградцам напомнили о правилах безопасной акклиматизации во время отпуска. Эндокринолог Зухра Павлова в своем авторском канале объяснила, как подготовиться к поездке и снизить риск ухудшения самочувствия при резкой смене климата. Она предложила краткий чек-лист для путешественников.
Важно заранее подготовить организм к поездке. Рекомендуется за неделю до вылета сместить режим сна, налегать на овощи и фрукты, а также избегать недосыпа и стресса перед поездкой. Во время перелета и в первые дни отдыха советуют пить больше воды, не злоупотреблять кофе и алкоголем, а также постепенно входить в режим отдыха.
На месте стоит избегать длительного пребывания на солнце, не перегружать рацион экзотической едой и не переохлаждаться из-за сильного кондиционера. Отдельно отмечена базовая аптечка, включая сорбенты, средства для регидратации и солнцезащитный крем.
«Акклиматизация — это когда твой организм в шоке от того, что его вытащили из офисного подземелья с кондиционером и закинули в +35 к влажности и шведскому столу», — пояснила Зухра Павлова в своем канале. Она отметила, что первые дни отпуска важно провести без перегрузок и резких перепадов условий.
Специалист советует относиться к отдыху постепенно и не пытаться сразу пробовать все активности и блюда. В первые сутки лучше ограничить пребывание на солнце, соблюдать питьевой режим и дать организму время адаптироваться к новому климату.
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