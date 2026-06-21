Двухлетний ребенок погиб под колесами кроссовера во дворе жилого дома в Ростове

По предварительным данным, около 17:00 в районе дома № 63/17 на проспекте 40-летия Победы 29-летний водитель автомобиля Haval Jolion начал движение по дворовой территории после открытия шлагбаума. Как сообщили в ведомстве, в этот момент ребенок вышел на пешеходный переход, расположенный возле въезда во двор. Водитель допустил наезд на мальчика.