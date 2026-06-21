Покос газонов выполнили на 707 га в Самаре

По данным на субботу, 20 июня, в Самаре покос газонов выполнили на 707 га. Работники коммунальных служб проводят эти работы, чтобы территории радовали жителей свежестью и красотой. Об этом сообщили в городской администрации.
«Сезонный покос травы продолжается в областном центре. По первому циклу работы уже провели на территории 472,42 га, по второму циклу (повторный покос) — на 227,18 га, по третьему — на 7,01 га», — рассказали в пресс-службе.
20 июня покос газонов был запланирован на улицах Куйбышева, Некрасовской, Ленинской, Гагарина, Аэродромной, Дачной, Тухачевского и др. Напомним, под Самарой завершили раскопки курганного могильника «Придорожный». За два года там нашли останки статусного мужчины, бронзовые ножи и ребра лошади.