Донской губернатор Юрий Слюсарь поздравил медиков с их праздником

"Дорогие наши врачи и фельдшеры, медсёстры и медбратья, акушеры и санитары, поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днём медицинского работника! Вы день и ночь стоите на защите самого ценного: здоровья и жизни людей. Для вас самочувствие пациента дороже собственного покоя… Хочу поблагодарить тех, кто работал и работает в зоне СВО. Кто оказывает помощь нашим бойцам в госпиталях, заботится о ветеранах. Вы — отважные, мужественные, милосердные люди.