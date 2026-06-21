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Донской губернатор Юрий Слюсарь поздравил медиков с их праздником

Традиционно в третье воскресенье июня вся наша страна отмечает День медицинского работника.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником — с Днём медицинского работника. Сейчас в донском здравоохранении работают более 40 тысяч медицинских работников.

"Дорогие наши врачи и фельдшеры, медсёстры и медбратья, акушеры и санитары, поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днём медицинского работника! Вы день и ночь стоите на защите самого ценного: здоровья и жизни людей. Для вас самочувствие пациента дороже собственного покоя… Хочу поблагодарить тех, кто работал и работает в зоне СВО. Кто оказывает помощь нашим бойцам в госпиталях, заботится о ветеранах. Вы — отважные, мужественные, милосердные люди.

Желаю вам здоровья и сил, профессиональных успехов и довольных пациентов. С праздником!".

Напомним, сегодня в Ростовской области работают федеральные программы такие, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На уровне региона дополнительно обеспечиваются выплаты, решаются вопросы с жильём.

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