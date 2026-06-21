У жителя Хабаровского края по ошибке отобрали права за чужую пьяную езду

История началась ещё в 2022 году. Тогда мировым судьёй судебного участка № 40 гражданин Ц. был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на один год и шесть месяцев.