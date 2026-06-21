У жителя Хабаровского края по ошибке отобрали права за чужую пьяную езду

В Хабаровском крае суд отменил постановление о штрафе и лишении прав по делу о пьяной езде, где за рулём оказался не тот человек. Жалобу рассмотрел Советско-Гаванский городской суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
История началась ещё в 2022 году. Тогда мировым судьёй судебного участка № 40 гражданин Ц. был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на один год и шесть месяцев.
Спустя четыре года мужчина обжаловал постановление. Он заявил, что сам нарушения не совершал, а о лишении прав узнал только от сотрудников ГАИ.
Ключевой деталью стали материалы дела и показания свидетеля. Начальник Госавтоинспекции подтвердил, что в 2022 году процессуальные действия фактически проводились с другим человеком, который предъявил удостоверение на имя Ц.
Суд изучил видеозапись и пришёл к выводу, что освидетельствование действительно проходил не заявитель. После этого протоколы и видео признали недопустимыми доказательствами.
Постановление мирового судьи отменили, а производство по делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения. Решение уже вступило в законную силу.