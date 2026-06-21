Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У жителя Хабаровского края по ошибке отобрали права за чужую пьяную езду

Ключевой деталью стали материалы дела и показания свидетеля.

В Хабаровском крае суд отменил постановление о штрафе и лишении прав по делу о пьяной езде, где за рулём оказался не тот человек. Жалобу рассмотрел Советско-Гаванский городской суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

История началась ещё в 2022 году. Тогда мировым судьёй судебного участка № 40 гражданин Ц. был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на один год и шесть месяцев.

Спустя четыре года мужчина обжаловал постановление. Он заявил, что сам нарушения не совершал, а о лишении прав узнал только от сотрудников ГАИ.

Ключевой деталью стали материалы дела и показания свидетеля. Начальник Госавтоинспекции подтвердил, что в 2022 году процессуальные действия фактически проводились с другим человеком, который предъявил удостоверение на имя Ц.

Суд изучил видеозапись и пришёл к выводу, что освидетельствование действительно проходил не заявитель. После этого протоколы и видео признали недопустимыми доказательствами.

Постановление мирового судьи отменили, а производство по делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения. Решение уже вступило в законную силу.