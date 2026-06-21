Владельцы клубничных плантаций назвали закупочную цену у оптовиков в Беларуси

Белорусские владельцы клубничных плантаций в эфире телеканала ОНТ назвали закупочную цену на самую популярную ягоду июня у оптовиков.
По словам фермеров, мало клубники — плохо, много — тоже плохо, потому что цена тогда на нее падает, и владельцам личных подсобных хозяйств сложно отбить затраты.
Что касается оптовых цен, то они меняются и значительно день ото дня. Это может быть и 3−5 рублей за килограмм, если ягоды много, и 12−13 рублей, если предложения ограничены.
Лунинецкое РАЙПО Брестской области, например, покупает у населения мелкую клубнику по фиксированной закупочной цене в полтора рубля за килограмм.
При этом минимальный ценник за килограмм клубники на Комаровском рынке в Минске от 6 рублей (совсем мелкая ягода) до 18 рублей.
Кстати, белорусы рассказывают про массовое нашествие жуков-долгоносиков, которые вредят и клубнике: «На дверях и на дверных ручных ручках — облепили все».
А еще специалисты сказали, как определить сладкую клубнику по одному взгляду на ягоду.
Кроме того, в Беларуси делают УЗИ рыбе, которая плавала еще во времена динозавров и мамонтов, и вот зачем.
Мы писали, что гендиректор «Минсктранса» сказал, почему цену талона в 1,15 рубля у водителя нельзя округлить.