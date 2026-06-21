Что известно об атаке 21 июня на Керченский полуостров и юг России. Главное

На Керченском полуострове в результате налета погибли четыре человека и 28 получили ранения, в том числе двое детей. Пострадавших — 14 человек — пришлось госпитализировать в больницы Крыма. Еще один человек погиб во время удара ВСУ по парому на Керченской переправе и один человек получил ранения.