Что известно об атаке 21 июня на Керченский полуостров и юг России. Главное

В ночь на воскресенье ВСУ ударили беспилотниками по гражданским объектам на Керченском полуострове, в Севастополе и Краснодарском крае.
Часть БПЛА самолетного типа оказалась сбита над Адыгеей, Ростовской и Астраханской областями. В результате террористической атаки погибли пять человек и 29 получили ранения, двое из них — это дети.
Известно, что противник атаковал мирные объекты волнами беспилотников. За ночь в регионах юга России три раза объявляли воздушную тревогу. Для того чтобы не пострадали мирные люди, движение по Крымскому мосту около часа ночи было перекрыто. Водителей автомобилей и пассажиров сотрудники пунктов досмотра и охраны попросили пройти в убежища. Только днем 21 июня движение возобновилось.
Меры безопасности также были распространены на поезда дальнего следования, которые следовали в Крым, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Всего было задержано девять железнодорожных составов, позже их количество увеличилось до одиннадцати.
Зенитные подразделения и мобильные огневые группы встретили противника: в Севастополе было сбито свыше десяти БПЛА. Больше десятка дронов-камикадзе уничтожены в Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и четырех районах Ростовской области. Всего силами ПВО над российскими регионами перехвачено 239 беспилотников самолетного типа.
Часть БПЛА упала на объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. В Севастополе управление одного из беспилотников было подавлено системами радиоэлектронной борьбы, и аппарат, который нес около 50 килограммов взрывчатки, упал на крышу многоэтажки. Из-за воздействия РЭБ боевая часть дрона не взорвалась, и саперы оперативно обезвредили заряд. Тем не менее жильцов дома пришлось эвакуировать.
На Керченском полуострове в результате налета погибли четыре человека и 28 получили ранения, в том числе двое детей. Пострадавших — 14 человек — пришлось госпитализировать в больницы Крыма. Еще один человек погиб во время удара ВСУ по парому на Керченской переправе и один человек получил ранения.