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Восемь крымских поездов, проходящих через Воронежскую область, задержались в пути

Время отставания от графика колеблется от полутора до восьми часов.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 12:00 21 июня задерживаются сразу восемь крымских поездов, следующих через Воронеж. По дороге в Крым от графика отстают рейсы:

№№ 7 Санкт-Петербург — Керчь, 28 Москва — Симферополь, 92 Москва — Севастополь, 173 Москва — Керчь, 179 Санкт-Петербург — Симферополь и 463 Москва — Феодосия.

В обратном направлении задерживаются два поезда — №№ 68 Керчь — Москва и 98 Керчь — Москва.

Время отставания от графика колеблется от полутора до восьми часов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в селе Боево Каширского района Воронежской области в заброшенном доме поселилась семья лис.

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