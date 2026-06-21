Володин рассказал о поддержке медработников

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла 25 законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«С 2021 года Государственной Думой принято 25 федеральных законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения», — написал Володин в канале на платформе в «Макс».
Он отметил, что в воскресенье отмечается день медицинского работника. Председатель Госдумы подчеркнул, что врачи, медсестры, фельдшеры делают все, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.
«Спасибо за ваш благородный и самоотверженный труд! за верность призванию и выбранному пути! За чуткость и милосердие!» — добавил Володин.
В публикации отмечается, что с 2021 года повысилось качество медицинской помощи в воссоединенных регионах, определено понятие «специалист по спортивной медицине», продлено софинансирование на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также стимулирующих выплат за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров.
Кроме того, дети медработников, погибших от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей, получили право на льготное поступление в медвузы, введено целевое обучение для студентов-медиков и система наставничества, а обучение по медицинским и фармацевтическим программам стало проходить преимущественно очно.