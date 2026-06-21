В Сосновоборске по горячим следам раскрыли кражу часов из магазина (видео)

Как сообщили в пресс-службе МВД, в дежурную часть поступило сообщение от продавцов: неизвестный взял со стеллажа часы марки Diesel стоимостью 10 тысяч рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что мужчина отвлек продавца, а когда тот отвернулся, прихватил товар и сразу направился к остановке.