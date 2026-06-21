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В Сосновоборске по горячим следам раскрыли кражу часов из магазина (видео)

Полицейские задержали жителя Железногорска, который в начале июня похитил наручные часы из магазина на улице Ленинского Комсомола в Сосновоборске.

Полицейские задержали жителя Железногорска, который в начале июня похитил наручные часы из магазина на улице Ленинского Комсомола в Сосновоборске. Сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление в короткий срок.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в дежурную часть поступило сообщение от продавцов: неизвестный взял со стеллажа часы марки Diesel стоимостью 10 тысяч рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что мужчина отвлек продавца, а когда тот отвернулся, прихватил товар и сразу направился к остановке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Железногорска. Похищенное изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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