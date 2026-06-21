В Ставрополе отметят День молодежи

Праздник «Мечта. Гордость. Единство. Молодость», посвященный Дню молодежи, пройдет 27 июня в Ставрополе. Мероприятие организуют в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона.
Участниками праздника станут около 5 тысяч человек. Мероприятие начнется с вручения паспортов 14-летним юношам и девушкам в краевом Доме молодежи. Также выпускники школ передадут первоклассникам символическую капсулу времени. В течение всего дня будут работать площадки открытого диалога. Также на мероприятии проведут разговорные сессии с героями специальной военной операции, специалистами из разных сфер, священнослужителями.
На мастер-классах жители и гости Ставрополя научатся оказывать первую помощь, изготавливать памятные сувениры. Еще на празднике будут работать интерактивные площадки и благотворительная ярмарка, состоятся розыгрыши призов и модный показ. Завершится праздник концертом. Перед зрителями выступят студенческие ансамбли и кавер-группы. Принять участие в празднике можно, пройдя регистрацию по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.