В Ставрополе отметят День молодежи

Участниками праздника станут около 5 тысяч человек. Мероприятие начнется с вручения паспортов 14-летним юношам и девушкам в краевом Доме молодежи. Также выпускники школ передадут первоклассникам символическую капсулу времени. В течение всего дня будут работать площадки открытого диалога. Также на мероприятии проведут разговорные сессии с героями специальной военной операции, специалистами из разных сфер, священнослужителями.