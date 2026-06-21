В Магадане проведут «Забег в ползунках»

Традиционный «Забег в ползунках» пройдет 11 июля в Магадане. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
К участию в соревнованиях приглашают детей в возрасте от 6 до 12 месяцев и их родителей. Регистрация участников уже начата и продлится до 10 июля. Записаться можно по телефонам: +7 (413−22) 0−18−18, +7 (929) 450−18−18.
Забег состоится в спортивном комплексе «Территория Спорта». По словам организаторов, на такой необычной трассе неважно, кто ползет быстрее, потому что на первый план выходят эмоции, поддержка родителей и атмосфера семейного единства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.