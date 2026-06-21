Ростовская область отправила в Китай крупную партию пухоперьевой смеси

Пухоперьевая смесь — натуральный наполнитель, который получают из оперения водоплавающих птиц (гусей, уток, гагар, лебедей). Специалисты ведомства досмотрели партию с 8 по 11 июня в местах полного таможенного оформления Ростовской области для последующей отправки на экспорт в Китай.