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Ростовская область отправила в Китай крупную партию пухоперьевой смеси

Донской регион экспортировал в Поднебесную 14 тонн натурального наполнителя.

Источник: Комсомольская правда

С территории Ростовской области в Китай экспортировано более 14 тонн пухоперьевой смеси. Об этом говорится на сайте территориального Управления Россельхознадзора.

Пухоперьевая смесь — натуральный наполнитель, который получают из оперения водоплавающих птиц (гусей, уток, гагар, лебедей). Специалисты ведомства досмотрели партию с 8 по 11 июня в местах полного таможенного оформления Ростовской области для последующей отправки на экспорт в Китай.

— Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — говорится в сообщении.

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