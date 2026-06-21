Делегация Бурятии приняла участие в форуме «Путешествуй!» в Москве

Международный туристический форум «Путешествуй!», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», прошел 10−14 июня в Москве. В число участников мероприятия вошли представители Бурятии, сообщили в министерстве туризма республики.
В состав делегации вошли туристский информационный центр «Байкал», туроператоры и турагентства республики. Стенд региона стал одной из самых колоритных и посещаемых точек притяжения на выставке. Гости погружались в атмосферу Байкала, знакомились с новыми маршрутами и традициями. Интерактивная программа включала мастер-класс по бурят-монгольской каллиграфии, дегустацию байкальских чаев и работу уникальной почты: посетители могли отправить открытки с теплыми пожеланиями близким от главного почтмейстера Бурятии.
«Бурятия открыта для гостей, гостеприимная, невероятная. Участие в таких масштабных событиях — это возможность не только показать наш потенциал, но и перенять лучший опыт, заключить новые соглашения, наладить контакты с коллегами из других регионов. Мы достойно представили наш регион и показали, что у нас есть что предложить самому взыскательному путешественнику», — отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.