Делегация Бурятии приняла участие в форуме «Путешествуй!» в Москве

«Бурятия открыта для гостей, гостеприимная, невероятная. Участие в таких масштабных событиях — это возможность не только показать наш потенциал, но и перенять лучший опыт, заключить новые соглашения, наладить контакты с коллегами из других регионов. Мы достойно представили наш регион и показали, что у нас есть что предложить самому взыскательному путешественнику», — отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.