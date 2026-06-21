Грязь, рёв моторов и виражи: под Калининградом прошёл чемпионат по автокроссу

В Гурьевском районе на трассе «Янтарное кольцо» прошёл первый этап чемпионата Калининградской области по автокроссу. Несколько десятков участников собрались под палящим солнцем, чтобы показать класс на грунте, пройти резкие виражи и выдержать борьбу за место в финале. За экстремальными гонками наблюдал фотокорреспондент «Клопс».
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше