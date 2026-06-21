Грязь, рёв моторов и виражи: под Калининградом прошёл чемпионат по автокроссу

В Гурьевском районе на трассе «Янтарное кольцо» прошёл первый этап чемпионата Калининградской области по автокроссу. Несколько десятков участников собрались под палящим солнцем, чтобы показать класс на грунте, пройти резкие виражи и выдержать борьбу за место в финале. За экстремальными гонками наблюдал фотокорреспондент «Клопс».