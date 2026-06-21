На цементном заводе в Кузбассе установили новый электрофильтр для печи

Новый электрофильтр был установлен на вращающую печь Топкинского цементного завода в Кузбассе. Оборудование позволит уменьшить выбросы неорганической пыли, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Топкинского муниципального округа.
Три поля электрофильтра, создавая сильное электрическое поле с напряжением до 90 тысяч вольт, эффективно улавливают частицы пыли. Затем она повторно возвращается в производство. Высота электрофильтра превышает 24 метра: за счет таких размеров оборудование очищает большой объем газа без потери эффективности.
«Задачи обеспечения экологического благополучия — в числе наших приоритетов. Благодаря участию в программе “Чистый воздух” нацпроекта “Экологическое благополучие” удалось снизить суммарное количество выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу на 27,7 тысячи тонн», — отметил глава Кузбасса Илья Середюк.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.