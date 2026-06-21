В селе Пузино в ЕАО начали благоустраивать общественную территорию

«У нашего Дома культуры не хватало уличной площадки для проведения мероприятий. Раньше мы собирались на лужайке или прямо у входа. Когда нас спросили, что мы хотели бы видеть в первую очередь, мы ответили: зону для мероприятий со сценой и благоустроенной площадкой. Здесь мы сможем проводить народные гуляния, праздники, дискотеки, а в будущем — даже кинопоказы под открытым небом», — поделилась директор центра культуры и досуга Амурзетского сельского поселения Надежда Дулуб.