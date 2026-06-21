В селе Пузино в ЕАО начали благоустраивать общественную территорию

Благоустройство общественной территории стартовало в селе Пузино Еврейской автономной области (ЕАО). Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Октябрьского района.
Территория расположена рядом с сельским Домом культуры. Согласно планам, на месте пустыря появятся современное общественное пространство с местами для отдыха, уличным освещением, дорожки для прогулок, сцена, детская площадка «Правила дорожного движения» и игровой комплекс с песочницей.
«У нашего Дома культуры не хватало уличной площадки для проведения мероприятий. Раньше мы собирались на лужайке или прямо у входа. Когда нас спросили, что мы хотели бы видеть в первую очередь, мы ответили: зону для мероприятий со сценой и благоустроенной площадкой. Здесь мы сможем проводить народные гуляния, праздники, дискотеки, а в будущем — даже кинопоказы под открытым небом», — поделилась директор центра культуры и досуга Амурзетского сельского поселения Надежда Дулуб.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.