Туры на термальные источники Камчатки для пенсионеров стартуют с 1 июля

Пенсионеры Камчатского края снова смогут отправиться в социальные туры на термальные источники региона с 1 июля этого года. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве социального благополучия и семейной политики региона.
Участие в поездках могут принять женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет. Выезды организованы из городов Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и села Усть-Большерецк. Записаться на участие в социальных турах можно по телефону 8−800−141−00−00.
Туры организуются по будням несколько раз в день. Партнерами проекта выступают базы отдыха «Озерки», «Лотос», «Островок», «Малки» и «Начики». Для участников предусмотрены комфортные условия: доставка осуществляется на автобусах в сопровождении волонтеров, в дороге предоставляется бутилированная вода, а на базах отдыха — легкий перекус.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.