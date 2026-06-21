Новое оборудование поступило в кардиологический диспансер Омской области

Клинический кардиологический диспансер в Омской области получил современное оборудование по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве внутренней политики региона.
Одним из приобретений учреждения стал тредмил — современный велоэргометр для проведения нагрузочных проб. Теперь исследование на подтверждение или выявление ишемической болезни сердца можно пройти в полулежачем положении, что дает пациенту максимальный уровень удобства.
Вместе с велоэргометрией в отделении также проводится стресс-эхокардиография с чреспищеводной стимуляцией. Мониторирование проводится в течение всего ультразвукового исследования, и есть возможность прекратить тест при появлении нарушений локальной сократимости сердца.
Среди новинок диспансера есть и адаптивные приспособления, предназначенные для реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Адаптивные «гаджеты» предназначены для тренировки мелкой моторики и упрощения самообслуживания маломобильных пациентов и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.