Нижегородские врачи прооперировали волейболиста из Луганска

Врачи из Нижнего Новгорода спасли карьеру волейболиста из Луганска. Молодой человек столкнулся с частой спортивной проблемой — постоянный подвывих голеностопа. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Спортсмену потребовалась операция Artrobrostrom, которая, кроме Нижнего Новгорода, больше нигде в России не выполнятся. Известно, что пациент находится на реабилитации.
«Мы работаем через два небольших прокола под контролем камеры. Сустав полностью видно, укрепление точечное, а восстанавливается пациент в разы быстрее», — сообщил травматолог Алексей Крупко.
Ранее мы писали, что нижегородские врачи вернули пациенту с укороченной ногой возможность ходить.