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Нижегородские врачи прооперировали волейболиста из Луганска

Спортсмен столкнулся с постоянным подвывихом голеностопа.

Источник: Живем в Нижнем

Врачи из Нижнего Новгорода спасли карьеру волейболиста из Луганска. Молодой человек столкнулся с частой спортивной проблемой — постоянный подвывих голеностопа. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Спортсмену потребовалась операция Artrobrostrom, которая, кроме Нижнего Новгорода, больше нигде в России не выполнятся. Известно, что пациент находится на реабилитации.

«Мы работаем через два небольших прокола под контролем камеры. Сустав полностью видно, укрепление точечное, а восстанавливается пациент в разы быстрее», — сообщил травматолог Алексей Крупко.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи вернули пациенту с укороченной ногой возможность ходить.