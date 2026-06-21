Белорусские транспортники назвали новый маршрут автобусов на Кавказ и Черное море в обход Брянской области

После трагедии в Брянской области, когда после удара беспилотника пострадали дети из Гомельской области (подробнее об этом здесь), белорусские автопарки и туроператоры начали пересматривать маршруты на Кавказ и Черное море, сообщили в эфире телеканала ОНТ. Теперь поездки в направлении Геленджика, Грузии и регионов Кавказа будут проходить в обход Брянской области. Несмотря на то, что дорога станет длиннее, но риски для пассажиров и туристов будут исключены.