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Белорусские транспортники назвали новый маршрут автобусов на Кавказ и Черное море в обход Брянской области

Что известно про новый путь автобусов на Кавказ и Черное море в обход Брянщины.

Источник: Комсомольская правда

После трагедии в Брянской области, когда после удара беспилотника пострадали дети из Гомельской области (подробнее об этом здесь), белорусские автопарки и туроператоры начали пересматривать маршруты на Кавказ и Черное море, сообщили в эфире телеканала ОНТ. Теперь поездки в направлении Геленджика, Грузии и регионов Кавказа будут проходить в обход Брянской области. Несмотря на то, что дорога станет длиннее, но риски для пассажиров и туристов будут исключены.

По словам замдиректора филиала «Автобусный парк № 1» предприятия «Гомельоблавтотранс» Елены Шетовой, автобусы из Гомеля, например, будут следовать на юг через Могилев, Смоленскую, Тульскую области России, и дальше по маршруту к месту назначения.

«Порядка 100−150 километров в зависимости от места направления будет увеличение маршрута — в одном направлении. Соответственно, где-то около 300 километров туда и обратно», — отметила специалист.

Кстати, вот информация Минздрава Беларуси: прооперированный после атаки БПЛА под Брянском ребенок уже в сознании.

Кроме того, Минздрав сказал о состоянии пострадавших белорусов из-за атаки украинского БПЛА под Брянском: «Ребенок прооперирован, взрослый пациент переведен из реанимации».

А еще Минспорта сделало заявление по выезду детей за границу на оздоровление.

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