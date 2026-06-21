Участники культурного забега РУТС побывали в НОИЦ

Гостей встречал робот-корреспондент Виктор Медиа — он общался с посетителями, шутил и рассказывал об истории медиацентра. Бегуны также побывали в уникальном архиве НОИЦ, где хранится 109-летняя история изданий, и смогли полистать оригинальные выпуски разных лет. Во время забега робот вел прямую трансляцию в группе «Нижегородской правды» ВКонтакте. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что «Нижегородская правда» стала победителем конкурса «10 лучших газет России».