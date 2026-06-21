В Волгограде девушка на «Фольксвагене» сбила самокатчика во дворе

В Волгограде 20 июня произошло ДТП, в котором пострадал водитель электросамоката. Инцидент случился вечером в Кировском районе города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, около 20:15 20-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», при повороте налево во двор дома № 38 по проспекту Университетскому, не заметила двигавшийся электросамокат «КУГО» и совершила на него наезд.