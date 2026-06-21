Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде девушка на «Фольксвагене» сбила самокатчика во дворе

Молодой водитель электросамоката попал в больницу после столкновения с легковушкой.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 20 июня произошло ДТП, в котором пострадал водитель электросамоката. Инцидент случился вечером в Кировском районе города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, около 20:15 20-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», при повороте налево во двор дома № 38 по проспекту Университетскому, не заметила двигавшийся электросамокат «КУГО» и совершила на него наезд.

Удар пришелся на водителя самоката. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение госпитализировать его. Сейчас врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.