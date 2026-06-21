Центр помощи «Честный знак» в Новосибирской области помог 139 людям

В центре помощи «Честный знак» предприниматели могут бесплатно получить консультацию по новым правилам маркировки. Чаще всего посетители обращаются за помощью в регистрации в системе, настройке электронного документооборота, создании карточек товаров и списании маркированной продукции из оборота.