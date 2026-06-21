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Центр помощи «Честный знак» в Новосибирской области помог 139 людям

Предпринимателей бесплатно консультируют по новым правилам маркировки.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты центра помощи «Честный знак» в Новосибирской области с февраля 2026 года проконсультировали 139 человек. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре содействия развитию предпринимательства.

В центре помощи «Честный знак» предприниматели могут бесплатно получить консультацию по новым правилам маркировки. Чаще всего посетители обращаются за помощью в регистрации в системе, настройке электронного документооборота, создании карточек товаров и списании маркированной продукции из оборота.

Получить консультацию могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие на территории Новосибирской области. Записаться на прием можно на сайте регионального центра «Мой бизнес», а также по телефону 8 (800) 600 34 07.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.