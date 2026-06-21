Волгоградцы пожаловались на ночные пляски на крыше речпорта

— Полиция никак не реагирует. Звонили, они даже трубки не берут. До этого звонили и нам отвечали, что приедут, разберутся. Но они как гуляли, так и гуляют даже в такое непростое время, — жалуются люди. — По закону после 23 часов должна быть тишина, а ее мы не наблюдаем. И такое безобразие из года в год!