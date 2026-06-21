Артисты из Забайкалья стали стипендиатами Союза театральных деятелей России

«Для участия мы отбирали проекты, которые точно будут реализованы. В процессе их дорабатывали, а после отправляли заявки в центральный аппарат СТД. В этом году мы подали 17 идей, и все они прошли отбор», — сказала руководитель регионального отделения Союза театральных деятелей России Елена Сафронова.