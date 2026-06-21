Артисты из Забайкалья стали стипендиатами Союза театральных деятелей России

Стипендии от Союза театральных деятелей (СТД) России получили 17 артистов из Забайкальского края, сообщили в региональном отделении общественной организации. Поддержка талантливых работников сферы культуры и искусства отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
«Для участия мы отбирали проекты, которые точно будут реализованы. В процессе их дорабатывали, а после отправляли заявки в центральный аппарат СТД. В этом году мы подали 17 идей, и все они прошли отбор», — сказала руководитель регионального отделения Союза театральных деятелей России Елена Сафронова.
В число стипендиатов вошли режиссеры, руководители направлений, артисты. Среди награжденных — Михаил Адаменко и Дмитрий Шестаков, которые служат в Забайкальском краевом драматическом театре. Стипендиатам полагается разовое денежное поощрение в размере 72 тысяч рублей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.