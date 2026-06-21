Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артисты из Забайкалья стали стипендиатами Союза театральных деятелей России

Им полагается разовое денежное поощрение.

Стипендии от Союза театральных деятелей (СТД) России получили 17 артистов из Забайкальского края, сообщили в региональном отделении общественной организации. Поддержка талантливых работников сферы культуры и искусства отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».

«Для участия мы отбирали проекты, которые точно будут реализованы. В процессе их дорабатывали, а после отправляли заявки в центральный аппарат СТД. В этом году мы подали 17 идей, и все они прошли отбор», — сказала руководитель регионального отделения Союза театральных деятелей России Елена Сафронова.

В число стипендиатов вошли режиссеры, руководители направлений, артисты. Среди награжденных — Михаил Адаменко и Дмитрий Шестаков, которые служат в Забайкальском краевом драматическом театре. Стипендиатам полагается разовое денежное поощрение в размере 72 тысяч рублей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.