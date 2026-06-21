Зарядка, экскурсии и мастер-классы: в Перми запускают неделю бесплатных мероприятий

27 июня — насыщенная суббота. В 11:00 в «Егошихе» стартует прогулка-расследование «Биография Егошихи: Хроники выживания дикой природы», а в «Горках» — интерактивный практикум по профессиям промышленного эколога и биоэколога. В 13:00 в «Горках» орнитологи прочитают лекцию «Летняя симфония Егошихи: голоса пернатых» о поведении птиц и их роли как индикаторов здоровья города. В 14:00 там же — практикум о профессиях специалиста по экотуризму, ландшафтного дизайнера и экопросветителя. Завершится день в «Егошихе» в 16:00 мастер-классом «Ботанический рисунок: Лопушиные истории».