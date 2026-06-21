Сотрудники прикамских предприятий обучились промышленному туризму

Дипломы о профессиональной переподготовке в области промышленного туризма были вручены сотрудникам предприятий, расположенных в Пермском крае, сообщили в региональном министерстве по туризму. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Слушатели, в частности, прошли онлайн-обучение по образовательной программе Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Курс длился с ноября 2025 года по февраль 2026-го. Уточним, что среди слушателей были не только сотрудники предприятий, но и представители муниципалитетов, работники региональных музейных центров и экскурсоводы. Каждый участник обучения сдал экзамен в виде тестирования и представил выпускной проект в области промышленного туризма.
«В этом году всероссийская образовательная программа, направленная на развитие промышленного туризма, продвижение технологического и кадрового потенциала российских производителей, “Открытая промышленность” отмечает свое пятилетие. За это время Пермский край подготовил свыше 100 специалистов по промышленному туризму. За пять лет мы увидели рост направления и рост турпотока. Все чаще туристы, приезжающие в Пермский край, выбирают маршрут, который подразумевает знакомство не только с природными достопримечательностями, но и хотят увидеть, как выпускаются конфеты, создаются роботы, изготавливается керамическая посуда и многое другое», — отметил министр по туризму региона Сергей Хорошутин.
Участники обучения разработали новые туристические продукты для производственных площадок Прикамья. Например, выпускники образовательной программы подготовили различные экскурсии, в том числе «Четыре стихии “Сибур-Химпром”», «В сердце цифровой трансформации» и «“Лысьванефтемаш” — завод, о котором надо знать».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.