Сотрудники прикамских предприятий обучились промышленному туризму

«В этом году всероссийская образовательная программа, направленная на развитие промышленного туризма, продвижение технологического и кадрового потенциала российских производителей, “Открытая промышленность” отмечает свое пятилетие. За это время Пермский край подготовил свыше 100 специалистов по промышленному туризму. За пять лет мы увидели рост направления и рост турпотока. Все чаще туристы, приезжающие в Пермский край, выбирают маршрут, который подразумевает знакомство не только с природными достопримечательностями, но и хотят увидеть, как выпускаются конфеты, создаются роботы, изготавливается керамическая посуда и многое другое», — отметил министр по туризму региона Сергей Хорошутин.