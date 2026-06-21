Езда на заднем колесе и скорость 217 км/ч: ГАИ задержала мотоциклиста-лихача

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Сотрудники межрайонного отдела ГАИ УВД Витебщины выявили мотоциклиста, который на дорогах областного центра не единожды нарушал ПДД, сообщили в МВД Беларуси.
В ведомстве подчеркнули, что мотоциклист на Suzuki нарушал правила обгона и двигался на заднем колесе. Обнаружить любителя экстремальной езды удалось благодаря республиканской системе мониторинга общественной безопасности.
Нарушителем оказался 28-летний житель Лиозно. Ему выписали штраф и лишили водительских прав сроком на один год.
Однако этого урока мотоциклисту хватило ненадолго. Спустя несколько дней камеры в Витебском районе зафиксировали незарегистрированный мотоцикл Yamaha, летящий на скорости 217 км/ч. За рулем снова был тот самый гонщик.
«На него составлены административные материалы, а транспортное средство, одолженное у знакомого, помещено на охраняемую стоянку», — рассказали в МВД.
В Госавтоинспекции обратили внимание, что мототранспорт сейчас находится на особом контроле, а профилактические рейды продолжаются. ГАИ призывает мотоциклистов помнить, что агрессивная езда — это не показатель мастерства, а реальная угроза жизни.