Нижегородская телебашня будет сиять узорами народных промыслов 21 июня

День народных художественных промыслов появился в календаре по указу Президента РФ в 2022 году. Его ежегодно празднуют в предпоследнее воскресенье июня. Идея закрепить эту дату на федеральном уровне возникла в Нижегородской области, где работники отрасли отмечают свой профессиональный праздник ещё с 2013 года.