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Нижегородская телебашня будет сиять узорами народных промыслов 21 июня

День народных художественных промыслов появился в календаре по указу Президента РФ в 2022 году.

В честь Дня народных художественных промыслов, который отмечается 21 июня, телебашня в Нижнем Новгороде преобразится благодаря особой архитектурно‑художественной подсветке. Световое шоу продлится с 21:30 до 22:00, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Инициаторами праздничного оформления самого высокого сооружения города выступили филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» и региональное министерство туризма и промыслов — проект реализован в рамках партнёрской программы.

В световой композиции найдут отражение характерные элементы знаковых нижегородских промыслов: изысканные узоры балахнинского кружева, утончённая казаковская филигрань, изящный чкаловский гипюр, а также самобытные мотивы городецкой и хохломской росписи. Дополнит картину бегущая строка на медиафасаде — на ней будет указана дата праздника.

День народных художественных промыслов появился в календаре по указу Президента РФ в 2022 году. Его ежегодно празднуют в предпоследнее воскресенье июня. Идея закрепить эту дату на федеральном уровне возникла в Нижегородской области, где работники отрасли отмечают свой профессиональный праздник ещё с 2013 года.

Ранее сообщалось, что легкоатлетический пробег пройдет на фестивале «Золотая Хохлома» в Нижнем.