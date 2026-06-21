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Опубликовано видео встречи бегунов РУТС в локации НОИЦ

Нижегородский областной информационный центр стал первой точкой на маршруте.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде стартовал РУТС (16+). Это не просто соревнование на скорость, а уникальная возможность открыть город с новой, интересной стороны через самые красивые и знаковые локации.

Одной из первых точек маршрута стал Нижегородский областной информационный центр. Здесь гостей встретил робот-корреспондент Виктор Медиа.

Кроме того, участники РУТС побывали в уникальном архиве медиацентра — он хранит в себе историю за последние 109 лет. Все желающие смогли рассмотреть и пролистать страницы оригинальных изданий.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в прошлом году забег РУТС собрал более 3 тысяч участников в Нижнем Новгороде.