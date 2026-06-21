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В Ростовской области задержали мужчину, который выращивал наркосодержащие растения

Житель Таганрога устроил дома плантацию наркосодержащих растений.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, который выращивал дома сырье для изготовления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

У подозреваемого изъяли три бумажных свертка с наркотиком весом 2,72 грамма, которые он хранил для сбыта. Кроме того, во время обыска у него дома обнаружили еще 724,74 граммов наркосодержащего растения в сушеном виде.

Полицейские выяснили, что 45-летний житель Таганрога приобретал семена через интернет — магазин и выращивал сырье для наркотика в домашних условиях для дальнейшего распространения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств. Его заключили под стражу.

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