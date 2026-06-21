Около 7 тысяч работодателей из Красноярского края приняли участие в опросе

Среди респондентов были как представители небольших семейных бизнесов, так и крупные корпорации. Они рассказали о планах до 2033 года — какие специалисты и в какой период будут востребованы. Опрос был организован в онлайн-формате. Красноярский край стал абсолютным лидером среди регионов Сибирского федерального округа по числу привлеченных предприятий-респондентов.