Около 7 тысяч работодателей из Красноярского края приняли участие в опросе

Участниками организованного по нацпроекту «Кадры» Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах стали около 7 тысяч организаций Красноярского края, сообщили в региональном агентстве труда и занятости населения.
Среди респондентов были как представители небольших семейных бизнесов, так и крупные корпорации. Они рассказали о планах до 2033 года — какие специалисты и в какой период будут востребованы. Опрос был организован в онлайн-формате. Красноярский край стал абсолютным лидером среди регионов Сибирского федерального округа по числу привлеченных предприятий-респондентов.
«Результаты помогут точнее спрогнозировать востребованные компетенции и специальности. С учетом этого выстроят систему подготовки кадров, отвечающую запросам времени. Мнение работодателей станет ключевым при определении программ обучения, вводе новых направлений и учебных мест», — подчеркнул заместитель руководителя агентства труда и занятости населения региона Сергей Селюнин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.