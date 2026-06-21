Детям удалили осколки, операции проводила мультибригада врачей. Минздрав Беларуси дал информацию о состоянии детей, пострадавших в Брянской области

Минздрав Беларуси предоставил оперативную информацию на 21 июня о состоянии детей, пострадавших в Брянской области в результате атаки беспилотника (подробнее об этом здесь).
Четверо детей, находящихся в отделении РНПЦ детской хирургии, в удовлетворительном состоянии, в палатах они вместе с родителями. Детям проведены операции по удалению осколков. Ребенок, доставленный в Беларусь в тяжелом состоянии на ИВЛ, пришел в сознание, дышит самостоятельно, остается в отделении реанимации.
Как отметили в Минздраве, операции пострадавшим выполняла мультидисциплинарная бригада врачей, в числе которых детские хирурги, челюстно-лицевой и ЛОР-хирург, травматологи, специалисты по хирургии кисти и офтальмолог.
Послеоперационный период пациенты проведут в центре, их выпишут только после полного восстановления. Ситуация находится на контроле Минздрава.
Кстати, белорусские транспортники назвали новый маршрут автобусов на Кавказ и Черное море в обход Брянской области.
Кроме того, по заявлению первого замглавы Администрации президента Владимира Перцова, дроны кружили над атакованным под Брянском белорусским автобусом, когда дети пришли за вещами.