Узоры украсят нижегородскую телебашню 21 июня

— Тематическая иллюминация будет включена с 21:30 до 22:00. Это является совместным проектом РТРС и регионального министерства туризма и промыслов, — говорится в сообщении. — В этот день телебашню украсят узоры нижегородских художественных промыслов. В частности, там будут использоваться элементы балахнинского кружева, казаковской филиграни, чкаловского гипюра, городецкой и хохломской росписи.