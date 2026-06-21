На улице Семафорной в Красноярске 22 июня снова ограничат движение

В Красноярске с 22 июня еще почти на две недели ограничат движение на участке улицы Семафорной в районе Мичуринского моста. В «КрасКоме» отмечают, что этого потребует заключительный этап обновления аварийного канализационного коллектора. Работы начнутся 22 июня, а завершится должны 3 июля. Сквозное движение будет организовано по двум полосам в направлении со стороны улицы Корнетова. Вскрытую на проезжей части Семафорной технологическую камеру, где будут проводиться аварийные работы и бетонирование, огородят дорожными блоками, — поясняют коммунальщики. [caption id= «attachment_369563» align= «aligncenter» width= «1280»] Схема от компании «КрасКом»[/caption] Напомним, «КрасКом» ремонтирует 210 метров главного канализационного коллектора правобережья Красноярска, на котором в апреле произошла крупная авария.