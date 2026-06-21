Для бизнеса Брянской области провели профкурс по работе с нейросетями

В первый день участники разобрали, что такое нейросети, какие сервисы есть в России, как выбирать ИИ под разные задачи. Они заполнили онлайн-анкету о своем бизнесе, настроили нейросети для работы, создали карту бизнес-задач и освоили структуру сильного промпта: роль, контекст, задача, формат ответа.