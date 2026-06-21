Для бизнеса Брянской области провели профкурс по работе с нейросетями

Двухдневный профкурс «Нейросети для бизнеса» прошел 16−17 июня в Брянской области. Обучение было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Участниками курса стали более 40 предпринимателей и маркетологов. За два дня они научились настраивать ИИ‑ассистентов, создавать рабочие промпты и внедрять нейросети в реальные бизнес‑задачи.
В первый день участники разобрали, что такое нейросети, какие сервисы есть в России, как выбирать ИИ под разные задачи. Они заполнили онлайн-анкету о своем бизнесе, настроили нейросети для работы, создали карту бизнес-задач и освоили структуру сильного промпта: роль, контекст, задача, формат ответа.
Второй день был посвящен созданию ИИ-ассистента под конкретный бизнес. Участники обсудили типичные ошибки в запросах, научились дорабатывать промпты по чек-листу и настраивать помощника с загрузкой контекста (описание бизнеса, аудитории, услуг, примеров текстов, прайса). Кульминацией стала сборка готового бизнес-материала — от описания услуги и портрета клиента до плана продвижения, коммерческого предложения, оффера и скрипта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.