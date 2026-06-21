В Анапе после разлива мазута разрешили открыть почти 60 пляжей

С начала ликвидации последствий очистили более 3,6 тысячи километров береговой линии. На утилизацию вывезли около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта — весь объем уже обезврежен или переработан во вторичные продукты. В работах задействованы 776 человек и 188 единиц техники.