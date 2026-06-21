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В Анапе после разлива мазута разрешили открыть почти 60 пляжей

К началу курортного сезона в Анапе открылось 58 зон отдыха. Еще десять пляжей пока ждут заключения экспертов.

К началу курортного сезона в Анапе открылось 58 зон отдыха. Еще десять пляжей пока ждут заключения экспертов.

Побережье восстанавливают после разлива нефтепродуктов — на пострадавших участках отсыпают свежий слой песка, а за качеством работ следят санитарные врачи. Новых выбросов мазута не зафиксировано, данные космического мониторинга также не подтверждают наличия пятен в акватории, сообщает «Север-пресс».

С начала ликвидации последствий очистили более 3,6 тысячи километров береговой линии. На утилизацию вывезли около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта — весь объем уже обезврежен или переработан во вторичные продукты. В работах задействованы 776 человек и 188 единиц техники.

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