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Жара сбавит обороты: прогноз погоды в Калининграде и области на 21 июня

Днём воздух местами прогреется почти до +29.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 21 июня, в регионе будет влажно и жарко, хотя зной окажется слабее, чем накануне. Об этом пишут специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» в своём телеграм-канале.

После утренней грозы в Калининграде и большинстве муниципалитетов ожидается солнце. Воздух прогреется до +26…+28, местами — до +29. У моря будет прохладнее: +24…+26, на Куршской и Балтийской косах — +20…+24.

Днём локальные ливни и грозы наиболее вероятны на юге и востоке области. Дождь может пройти в Черняховском, Неманском, Гусевском, Нестеровском, Озёрском, Краснознаменском и Правдинском районах.

Спасатели разрешили купаться сразу на нескольких пляжах морского побережья области. Исключение — Светлогорск: там вывесили красный флаг.

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