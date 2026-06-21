В Грозном разместят новую метеорологическую станцию

Развернуть ее планируют на одной из высоток в строящемся районе имени Владимира Путина. По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Шарпуди Абдулазизова, установка новой станции станет важным шагом в расширении системы наблюдения за погодой в республике. Метеорологические данные будут использоваться для ряда целей. Среди них — прогнозирование и разработка мер по подготовке к экстремальным погодным явлениям.