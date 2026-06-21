В Грозном разместят новую метеорологическую станцию

Новую метеорологическую станцию установят в Грозном в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечни.
Развернуть ее планируют на одной из высоток в строящемся районе имени Владимира Путина. По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Шарпуди Абдулазизова, установка новой станции станет важным шагом в расширении системы наблюдения за погодой в республике. Метеорологические данные будут использоваться для ряда целей. Среди них — прогнозирование и разработка мер по подготовке к экстремальным погодным явлениям.
Проект реализуется совместно с Росгидрометом. Новая станция позволит улучшить качество жизни горожан, обеспечив их необходимой информацией для планирования повседневной деятельности и защиты от неблагоприятных погодных условий.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.