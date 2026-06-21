Гран-при по самбо выиграл нижегородец Ролан Зиннатов

На турнире собрались ведущие мастера классического и боевого самбо из разных стран — в том числе победители и призёры знаковых международных состязаний. Ролан, который специализируется на боевом самбо, выступил в весовой категории до 71 килограмма и одержал победу над Шерзатом Кудайбердиевым из Кыргызстана.