Гран-при по самбо выиграл нижегородец Ролан Зиннатов

Ролан Зиннатов, спортсмен из Нижнего Новгорода (представляет Кстово), завоевал Гран‑при по самбо на престижных соревнованиях, которые состоялись в Краснодаре. Об этом сообщили во Всероссийской федерации самбо.
На турнире собрались ведущие мастера классического и боевого самбо из разных стран — в том числе победители и призёры знаковых международных состязаний. Ролан, который специализируется на боевом самбо, выступил в весовой категории до 71 килограмма и одержал победу над Шерзатом Кудайбердиевым из Кыргызстана.
В текущем году спортивные достижения Ролана Зиннатова получили государственное признание: ему присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта России».
Ранее под Нижним Новгородом определили лучших самбистов страны.