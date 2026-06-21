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Гран-при по самбо выиграл нижегородец Ролан Зиннатов

В текущем году спортивные достижения Ролана Зиннатова получили государственное признание: ему присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта России».

Ролан Зиннатов, спортсмен из Нижнего Новгорода (представляет Кстово), завоевал Гран‑при по самбо на престижных соревнованиях, которые состоялись в Краснодаре. Об этом сообщили во Всероссийской федерации самбо.

На турнире собрались ведущие мастера классического и боевого самбо из разных стран — в том числе победители и призёры знаковых международных состязаний. Ролан, который специализируется на боевом самбо, выступил в весовой категории до 71 килограмма и одержал победу над Шерзатом Кудайбердиевым из Кыргызстана.

В текущем году спортивные достижения Ролана Зиннатова получили государственное признание: ему присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта России».

Ранее под Нижним Новгородом определили лучших самбистов страны.