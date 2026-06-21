Этап чемпионата по компьютерному многоборью прошел в Томской области

«В чемпионате сошлись разные люди: кто-то только начал осваивать гаджеты, но уже решает сложные задачи по информбезопасности, а кто-то давно пользуется онлайн-сервисами и готов делиться опытом. Вы доказываете, что интерес к жизни и стремление учиться не зависят от возраста», — обратилась к участникам заместитель председателя правительства Томской области Светлана Грузных.