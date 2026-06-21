Этап чемпионата по компьютерному многоборью прошел в Томской области

Представители старшего поколения Томской области приняли участие в региональном этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соревнования были организованы при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Участие в состязаниях в очном и онлайн-форматах приняли 26 представителей старшего поколения из 12 муниципальных образований области. За полтора часа им нужно было ответить на актуальные вопросы, связанные с информационной безопасностью.
«В чемпионате сошлись разные люди: кто-то только начал осваивать гаджеты, но уже решает сложные задачи по информбезопасности, а кто-то давно пользуется онлайн-сервисами и готов делиться опытом. Вы доказываете, что интерес к жизни и стремление учиться не зависят от возраста», — обратилась к участникам заместитель председателя правительства Томской области Светлана Грузных.
Финал всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет с 23 по 25 июня в Рязани в дистанционном формате. Томскую область на нем будут представлять Нина Тарасова из Чаинского района, Анатолий Бардин из Асиновского района и Анатолий Зорин из столицы региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.