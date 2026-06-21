Врачи онкодиспансера Ивановской области осмотрели более 80 жителей Кинешмы

Специалисты Ивановского областного онкологического диспансера провели выездной прием пациентов в Кинешме в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». За один день врачи осмотрели более 80 человек, сообщили в правительстве Ивановской области.
На приеме врачи уделили внимание диагностике новообразований кожи, заболеваний молочной и щитовидной желез. По итогам обследований специалисты выполнили 25 биопсий. Кроме того, проводится гистологическое исследование материала, полученного у пациента с подозрением на злокачественное новообразование молочной железы.
Медики не только проводили диагностику, но и консультировали жителей по вопросам профилактики онкологических заболеваний. Они рассказали о первых тревожных симптомах, требующих обращения к врачу, а также напомнили о важности регулярных профилактических осмотров и диспансеризации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.