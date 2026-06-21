Как победить постоянную тревогу?

Время сейчас не самое простое, если преследует тревога, не стоит подавлять это чувство — надо обратиться за помощью к специалисту.
Состояние тревоги изматывает. А постоянные переживания за близкого человека могут сделать её хронической. Как этого не допустить?
«В состоянии тревоги очень важно не давить это чувство в себе, а обратиться за помощью, — говорит психолог Ирина Проценко. — Идеально, если это будет помощь профессиональная — психолога, психотерапевта. Они помогут определить, что ранит и волнует вас больше всего, как можно выстроить внутреннюю “линию обороны” и минимизировать вред, наносимый постоянными переживаниями психике, какие ошибки в самосознании и мироощущении усугубляют ваше состояние. Возможно, потребуется лекарственная терапия. Специалисты подскажут и практические упражнения по преодолению тревоги — письменные, двигательные и прочие.
Очень хорошо помогают в таких случаях дыхательные практики — так называемое дыхание по квадрату, методику несложно найти в Сети. Положительно действует также любая физическая активность, но важно, чтобы она приносила искреннее удовольствие и была умеренной. Выбирайте что-то простое, скажем, поездки на велосипеде, прогулки по парку или лёгкую зарядку дома. Главное, заниматься регулярно, это улучшает кровоснабжение мозга и усиливает выработку гормонов радости.
Попробуйте найти дело, которое вас увлечёт. Это может быть любительское рисование, кулинария, фотографирование. Помогает работа на земле — так передаётся энергетика растений. Важно не перетруждаться, ведь у вас сейчас не так много свободных сил. Но научиться переключаться необходимо.
Главное — понять, что эффективные методы борьбы с тревогой есть, и не дать ей разрушить себя и своё здоровье".