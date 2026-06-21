Как победить постоянную тревогу?

«В состоянии тревоги очень важно не давить это чувство в себе, а обратиться за помощью, — говорит психолог Ирина Проценко. — Идеально, если это будет помощь профессиональная — психолога, психотерапевта. Они помогут определить, что ранит и волнует вас больше всего, как можно выстроить внутреннюю “линию обороны” и минимизировать вред, наносимый постоянными переживаниями психике, какие ошибки в самосознании и мироощущении усугубляют ваше состояние. Возможно, потребуется лекарственная терапия. Специалисты подскажут и практические упражнения по преодолению тревоги — письменные, двигательные и прочие.