Котяков: в России процесс получения пенсий станет автоматическим

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Оформление страховых пенсий по старости, а также досрочных для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью будет осуществляться проактивно, без подачи документов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно — то есть, без обращения гражданина. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», — отметил министр.
По словам Котякова, это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд располагает всеми необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов или число детей, необходимыми для назначения пенсии.
Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия закон вступает в силу с 1 января 2027 года.