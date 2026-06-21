МЧС: Ливни, град и ветер 25 м/с накроют Волгоград 22 июня

В Волгоградской области до конца суток 21 июня 2026 года и в течение суток 22 июня ожидается ухудшение погоды. В отдельных районах Волгоград и Волгоградской области прогнозируют ливни, сильные дожди, грозы, град и ветер до 20−25 м/с.
Экстренное предупреждение от регионального МЧС распространяется на ночь, утро и день 22 июня. В регионе Волгоград фиксируется вероятность комплекса метеорологических явлений, включая сильные осадки и порывы ветра, которые могут достигать 25 м/с.
По данным экстренных служб, при непогоде возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, разрушение кровель, рекламных конструкций и слабо укрепленных объектов. Также не исключаются заторы на дорогах и повреждения автомобилей.
Жителям Волгоградской области рекомендуют закрыть окна, убрать автомобили подальше от деревьев и избегать нахождения рядом с рекламными щитами и ветхими конструкциями. Водителям советуют снизить скорость и соблюдать дистанцию. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 101.
Ранее сообщалось о разгуле барсуков в хуторе Волгоградской области.