МЧС: шторм с ливнем и грозой накроет Волгоградскую область

Экстренное предупреждение о непогоде, которая ожидается в Волгоградской области в ближайшие часы, разослало МЧС России по региону.
Комплекс метеорологических явлений, согласно прогнозу, жители региона увидят сегодня, 21 июня.
— Ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с, — уточняет МЧС.
Непогода ожидается в отдельных районах Волгоградской области до конца суток 21 июня, утром и днем 22 июня.
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