Донские огнеборцы ликвидируют пожары из-за неисправной электропроводки

В частности, 18 июня 2026 года в хуторе Песчаном Азовского района из-за неисправного удлинителя в частном доме заискрила проводка. Ночью хозяева почувствовали запах дыма. Хорошо, что в доме сработал автомат, благодаря которому огонь не распространился на остальную часть дома. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. А вот в Шахтах на улице Новаторов в частном доме загорелась кухня. Проснувшись рано утром, хозяйка дома решила приготовить завтрак. Но как только вышла из комнаты, то увидела плотный чёрный дым, идущий со стороны кухни. Она разбудила домочадцев, и все благополучно эвакуировались на свежий воздух. Возгорание на десяти квадратных метрах ликвидировали семь огнеборцев МЧС России с помощью двух спецмашин.