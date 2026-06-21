Донские огнеборцы ликвидируют пожары из-за неисправной электропроводки

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, из-за неисправной электропроводки, перегрузки электрокабеля и шалости маленьких детей, оставленных без присмотра родителей, продолжаются возгорания в частных домах дончан.
В частности, 18 июня 2026 года в хуторе Песчаном Азовского района из-за неисправного удлинителя в частном доме заискрила проводка. Ночью хозяева почувствовали запах дыма. Хорошо, что в доме сработал автомат, благодаря которому огонь не распространился на остальную часть дома. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. А вот в Шахтах на улице Новаторов в частном доме загорелась кухня. Проснувшись рано утром, хозяйка дома решила приготовить завтрак. Но как только вышла из комнаты, то увидела плотный чёрный дым, идущий со стороны кухни. Она разбудила домочадцев, и все благополучно эвакуировались на свежий воздух. Возгорание на десяти квадратных метрах ликвидировали семь огнеборцев МЧС России с помощью двух спецмашин.
Как установил позже дознаватель ведомства, причиной возникшего пожара стало короткое замыкание электрического бытового прибора. Из-за шалости четырёхлетнего ребёнка с огнём произошёл пожар в селе Развильном Песчанокопского района. В доме на улице Луговой ребёнок играл с зажигалкой и подпалил матрас. Огонь заметила мать, вынесла малыша на улицу и вызвала пожарных. Никто не пострадал.
Пламя на восьми квадратных метрах потушили восемь специалистов с помощью двух единиц техники МЧС России.