Черномаз объяснил, почему жителям аварийных домов дают квартиры в районе улицы Левитана

Территория планомерно осваивается, и я вас уверяю, что через два-три года вы вообще не узнаете этот район. Особенно после того, как будет завершена школа, детская и взрослая поликлиника. Вся социалка будет в пешей доступности. Таких новых благоустроенных районов, которые комплексно подходят к освоению территории, не так много в Калининграде. Это один из лучших примеров, — рассказал Черномаз.