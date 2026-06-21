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Черномаз объяснил, почему жителям аварийных домов дают квартиры в районе улицы Левитана

Министр назвал эту часть города одной из самых благоустроенных.

Власти предоставляют жителям аварийных домов новые квартиры в юго-восточном микрорайоне Калининграда, так как территория активно развивается. Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

Территория планомерно осваивается, и я вас уверяю, что через два-три года вы вообще не узнаете этот район. Особенно после того, как будет завершена школа, детская и взрослая поликлиника. Вся социалка будет в пешей доступности. Таких новых благоустроенных районов, которые комплексно подходят к освоению территории, не так много в Калининграде. Это один из лучших примеров, — рассказал Черномаз.

Он также отметил, что застройщик сейчас благоустраивает прогулочную зону на Борисовском бульваре. Работы планируют закончить в 2027 году.

«Из общей площади более 200 000 квадратных метров, которые здесь будут возведены, уже 100 тысяч построено. Конечно, есть ещё над чем работать в части развития улично-дорожной сети. Но мы с городом Калининградом все необходимые решения для этого приняли, и в ближайшие годы также будем завершать все необходимые мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети», — заявил министр.

Ранее жильцам аварийного дома на улице Клавы Назаровой вручили ключи от новых квартир на Борисовском бульваре. Старое здание планируют демонтировать в ближайшее время.

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