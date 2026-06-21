Участок улицы Гоголя в Краснодаре перекроют 23 июня

В Краснодаре 23 июня временно изменят схему движения транспорта в центральной части города. Ограничения связаны с проведением мероприятия в Краснодарской филармонии имени Пономаренко.
С 06:00 до 21:00 для проезда закроют участок улицы Гоголя между улицами Красноармейской и Рашпилевской.
Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и пользоваться альтернативными путями объезда.
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